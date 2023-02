VG Wallerstein sorgt mit neuer IT gegen Betrugsversuche vor

Das Gremium ist sich einig, Geld in die Cybersicherheit zu investieren. Mit einem zweiten Server will die VG außerdem Ausfällen vorbeugen.

Franz Stimpfle, Bürgermeister von Maihingen und Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein bestätigte gegenüber den Rieser Nachrichten, dass es im Januar einen Betrugsversuch bei der Gemeindeverwaltung gegeben hat. Die geforderte Zahlung in Höhe von 50.000 Euro wurde durch umsichtige Mitarbeiter als Täuschungsversuch erkannt und verhindert. Nicht zuletzt dieser Vorfall dürfte der Anlass dafür gewesen sein, dass die Verwaltungsgemeinschaft die Sicherheit der eigenen IT-Ausstattung überprüfte und in den Mittelpunkt der ersten Sitzung im Kalenderjahr am Montag im Sitzungszimmer des Rathauses von Wallerstein stellte.

Versicherung wird auf einen Betrag von 500.000 Euro erhöht

Nach einstimmiger Genehmigung der Niederschrift über die letzte Versammlung des Jahres 2022 und der einstimmigen Entlastung der Jahresrechnung 2022 herrschte auch bei allen folgenden Abstimmungen über notwendige Anschaffungen im Bereich der Cybersicherheit Konsens. Einstimmig beschlossen wurde die Erhöhung der Kassenversicherung auf einen Betrag von 500.000 Euro. Zuvor hatten sowohl Geschäftsstellenleiter Joachim Ellinger als auch der IT-Beauftragte Andreas Trümper sehr detailliert und systematisch die Notwendigkeit einer noch besseren Vorsorge dargelegt, die sich unter anderem auf eine Umfrage bei 25 benachbarten Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften stützte.

Beschlossen wurde auch die Anschaffung einer neuen Serveranlage mit zwei Servern. Bisher habe man sich auf nur einen Server verlassen, dieser sei aber veraltet, zudem sei durch die Neuanschaffung die Sicherheit vor Systemausfällen erheblich erhöht. Nach der präzisen und klar verständlichen Vorstellung verschiedener Varianten durch den IT-Experten entwickelte sich im Gremium eine Diskussion, welche die nötige Sicherheit für die Verwaltung ebenso thematisierte wie die unterschiedlichen Kosten.

Maihingen und Marktoffingen werden an EDV Wallersteins angeschlossen

Die vergleichende Gegenüberstellung von drei verschiedenen Verfahren der Datensicherung führte nach Klärung aller Fragen zur einstimmigen Annahme der von Bürgermeister Stimpfle auf Basis der Diskussion vorgeschlagenen Lösungsvariante mit der Freigabe zur Durchführung der Ausschreibung. Ebenso wurde dem Vorschlag für eine Laufzeitverlängerung des Defendo-Virenscanners für die nächsten drei Jahre zugestimmt. Einstimmig befürworteten die Gemeindevertreter auch die Anbindung der Rathäuser von Maihingen und Marktoffingen an die EDV von Wallerstein und die Anschaffung eines elektronisch verstellbaren Schreibtisches.