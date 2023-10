Wallerstein bewirbt sich für ein Geopark-Besucherzentrum

Plus Wo könnte das Besucherzentrum in Wallerstein stehen? Erste Überlegungen drehen sich um den Schlossberg mit Wallersteiner Felsen und dem Fürstlichen Keller.

Die Marktgemeinde Wallerstein stellte am Freitag zusammen mit dem Fürstlichen Haus erstmals konkrete Überlegungen für ein Geopark-Besucher- oder Informationszentrum der Öffentlichkeit vor, um das sich die Kommune neben weiteren Städten und Gemeinden im Landkreis beworben hatte. Beste Voraussetzungen dafür bietet nach Ansicht des Geschäftsführers der Fürstlichen Gesamtverwaltung, Dr. Christian Wippermann, der Schlossberg mit dem Wallersteiner Felsen und dem Fürstlichen Keller.

Laut Wippermann könnte dort sowohl ein Besucherzentrum in einer größeren Dimension, als auch ein Informationszentrum als kleinere Alternative verwirklicht werden.