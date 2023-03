Wallerstein saniert weitere Abwasserkanäle im Kernort

In der Felsenstraße wird zwischen April und Oktober gebaut. Im Untergrund der ehemaligen Deponie wurden Altlasten festgestellt.

Die Gemeinde Wallerstein setzt zügig die Sanierung der Abwasserkanäle im Kernort fort. Der Gemeinderat hat jetzt in dem Zusammenhang den Auftrag für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Felsenstraße an das Fremdinger Unternehmen Thannhauser zum Angebotspreis von 479.243,75 Euro brutto vergeben. Nach Angaben des amtierenden Bürgermeisters Georg Stoller läuft die geplante Bauzeit von April bis Oktober. Die Kanalarbeiten in der Herren- und Mittelgasse sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen.

Weil im Untergrund der ehemaligen Deponie „Bei der Fischmühle“ nahe der Bundesstraße 25 Altlasten im Grundwasser festgestellt wurden, muss die Gemeinde hierzu ergänzende Untersuchungen veranlassen. Dafür vergab der Gemeinderat einen entsprechenden Auftrag an das Nürnberger Sachverständigenbüro Peter Aleis zu Kosten von 5695 Euro.

Zum bestehenden Bebauungsplan des Wohngebietes „Bei der Mehrzweckhalle“ hat das Gremium einige Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange behandelt und abgewogen und für die freien Baugrundstücke kleinere Anpassungen vorgenommen. Gleichzeitig fassten die Ratsmitglieder den bei solchen Verfahren erforderlichen Abwägungs- und Satzungsbeschluss.