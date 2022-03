Wallerstein

vor 16 Min.

Wallerstein überprüft die Sicherheit der Spielplätze in der Gemeinde

Die 14 Spielplätze im Gemeindegebiet - hier der in Munzingen - beschäftigten den Wallersteiner Gemeinderat.

Plus Die Gemeinde Wallerstein beschäftigt sich mit ihren Spielplätzen und will diese überprüfen lassen. Zudem könnten in der Gemeinde neue Ferienwohnungen entstehen.

Von Michael Eßmann

Wie wichtig die regelmäßige Sicherheitskontrolle auf Spielplätzen ist, verdeutlichte der tragische Unfall auf einem Augsburger Kinderspielplatz, bei dem im vergangenen Juli ein Kind durch einen umstürzenden Baum ums Leben kam. Auf dem Gebiet der Gemeinde Wallerstein befinden sich 14 Kinderspielplätze. Die beschäftigen nun auch den Wallersteiner Gemeinderat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .