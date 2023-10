Weiteres Gartenhaus in Wallerstein aufgebrochen

In Wallerstein ist ein Gartenhaus aufgebrochen worden. Aus einem Rasenmäher wurde Benzin gestohlen.

Nach einigen Einbrüchen in Wallersteiner Kleingärten meldet die Polizei einen weiteren Vorfall: Zwischen dem 9. September und dem 9. Oktober wurde in ein Gartenhaus in der Schrebergartenanlage beim Jüdischen Friedhof eingebrochen. Die unbekannte Person hebelte das Schloss des Gartenhauses auf und entwendete aus dem dort abgestellten Rasenmäher Benzin, wie es in der Mitteilung heißt. Es entstand geringer Schaden. Die Polizei Nördlingen bittet dennoch um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)