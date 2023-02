Zaun in Wallerstein beschädigt: 3000 Euro Schaden

Ein Autofahrer fährt in Wallerstein gegen einen Zaun und flüchtet. Die Polizei vermutet, dass auch der Pkw stärker beschädigt sei.

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag in Wallerstein gegen 22.42 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe des Klosterparks in einen Zaun gefahren und hat diesen dadurch auf rund zehn Meter Länge beschädigt. Die unbekannte Person, die vermutlich einen weißen Audi fuhr, verursachte laut Polizeibericht einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro und flüchtete danach.

An der Unfallstelle hätten diverse Fahrzeugteile sichergestellt werden können, die darauf schließen lassen, dass der Pkw einen größeren Schaden erlitt, heißt es weiter. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem Fahrzeug und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

