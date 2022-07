Wallerstein

Zwei regionale Firmen siedeln sich in Wallersteins neuem Gewerbegebiet an

Plus Gegenüber der Firma Ohnhäuser an der Straße nach Löpsingen entsteht in Wallerstein ein neues Gewerbegebiet. Dort soll auch eine neue Straße errichtet werden.

Von Bernd Schied

Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Wallersteiner Gemeinderat den Weg für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Rudolf-Diesel-Straße Süd gegenüber der Firma Ohnhäuser an der Straße nach Löpsingen freigemacht. Auf dem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal wollen sich zwei heimische Firmen ansiedeln. Möglichst noch in diesem Jahr soll eine rund 200 Meter lange Zufahrtsstraße gebaut werden. Danach werden die Erschließungsarbeiten des Geländes in Angriff genommen.

