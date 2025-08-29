Streik bei Oettinger: Zahlreiche Menschen demonstrieren in der Stadt

Die Fronten im Streit um den Tarifvertrag bei Oettinger verhärten sich weiter: Schon seit Sonntag haben die Mitarbeiter des Getränkeherstellers die Arbeit niedergelegt, der Streik soll eine Woche dauern. Laut Laura Schimmel, der Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), ist dies der „größte Streik in der Geschichte des bayerischen Brauwesens“. Am Freitagnachmittag haben sich nun zahlreiche Menschen auf dem Gelände des Unternehmens in Oettingen für eine Kundgebung versammelt, im Anschluss zogen sie als Demonstrationszug durch die Stadt. Wegen der Demonstration wurde die Ortsdurchfahrt ab der Brauerei bis zur Bundesstraße 466 bis etwa 17 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kreisstraße DON17 und B466 und ist vor Ort ausgeschildert.

Tarifstreit bei Oettinger: Demo in der Stadt

Schon seit Längerem streiten sich Oettinger Getränke und die NGG um den Tarifvertrag. Das Unternehmen hatte diesen gekündigt, mit dem Argument, er sei nicht mehr zeitgemäß. Die NGG kritisiert, die angebotene Lohnerhöhung gleiche gerade mal die Inflation aus. Außerdem will sie nicht akzeptieren, dass das Unternehmen Kürzungen bei Pausen und freien Tagen für bestimmte Mitarbeiter plant. Der CEO von Oettinger, Stefan Blaschak, sagte hingegen unserer Redaktion, der dritte Streikaufruf der Gewerkschaft zeuge „von maßlosem Eigennutz und unfassbarer Realitätsverweigerung“.