Deutsche Bahn: Elektronisches Stellwerk wird später in Betrieb genommen

Von der Deutschen Bahn gibt es für die Region zwei aktuelle Nachrichten. Die Gute: Die bestehenden Fahrplaneinschränkungen auf der Riesbahn (Strecke Donauwörth-Aalen) werden zum 15. Dezember aufgehoben. Damit gibt es auch wieder einen Zugverkehr zwischen 18 Uhr und sechs Uhr, der momentan noch durch einen Busverkehr kompensiert wird. Die Stellwerke an der Strecke können ab diesem Datum personell regulär besetzt werden. Die weniger gute Nachricht, die allerdings die Bahnnutzer nicht unmittelbar betrifft: Das elektronische Stellwerk in Nördlingen soll voraussichtlich erst im März 2025 in Betrieb gehen und nicht wie ursprünglich angekündigt Ende des Jahres.

