Warum das Nördlinger Stadtmauerfest nur ein Wochenende lang stattfindet

Noch drei Tage bis zum Nördlinger Stadtmauerfest. Und dann ist es eigentlich auch fast schon wieder vorbei. Denn schließlich dauert das Fest nur vom späten Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Jahrelange Vorbereitungen, ein Programm, das so umfangreich ist, dass man kaum alles erleben kann: Warum feiert man das Fest eigentlich nicht länger?

Denn schließlich gibt es ja einige historische Feste, die die Bürgerinnen und Bürger länger auskosten können. Etwa eineinhalb Wochen lang dauert das Fest in Friedberg, die Friedberger Zeit. Oder das Neuburger Schlossfest, das an zwei Wochenenden stattfindet. Oberbürgermeister David Wittner kann den Wunsch nach einem längeren Stadtmauerfest verstehen: „Wenn man das Fest als Besucher erlebt und mit den Eindrücken nach Hause geht, ist der Gedanke: ‚Am liebsten Morgen gleich wieder.‘ Aber man muss sehen, was an Aufwand in den ehrenamtlichen Strukturen dahintersteckt.“

Nur drei Tage: Nördlinger Stadtmauerfest findet 2025 vom 12. bis 14. September statt

Zwar habe es schon vielfach Überlegungen gegeben, den Rhythmus zu ändern, eventuell an zehn Tagen oder an zwei Wochenenden zu feiern, aber man sei immer beim Dreijahresrhythmus mit einem Wochenende geblieben. „Das ist das Schöne, man weiß, es ist nur alle drei Jahre“, wenn man von Ausnahmen wie 1998 absehe. Damals war das Fest zur 1100-Jahr-Feier der Stadt Nördlingen vorgezogen worden.

Johannes Hafner von der Touristinformation weiß aus Erzählungen seiner Vorgänger, dass das Stadtmauerfest früher deutlich kleiner war: „Die ersten Feste in den 1980er-Jahren waren klein und nur am Marktplatz. Es ist langsam in die Altstadt gewachsen und jetzt sind wir an einem guten Punkt.“ Denn die Besucherinnen und Besucher könnten an vielen Orten in der Altstadt eine Menge erleben, doch es müsse für sie auch zu bewältigen sein.

Hafners Kollege Daniel Wizinger, Veranstaltungschef der Stadt Nördlingen, schilderte, dass man 2016 gesagt habe, dass das Fest nicht mehr in der Größe, sondern in der Qualität wachsen solle. Daran arbeite man seitdem: Man wolle möglichst viele Tonkrüge stellen, keine normalen Bierzeltgarnituren haben. Schöner gehe es immer.

Ein Wochenende Stadtmauerfest entspreche den Fähigkeiten von den Beteiligten

Auch Wizinger bestätigt, dass es Überlegungen geben habe, das Stadtmauerfest auszuweiten: „Das geistert immer wieder bei verschiedenen Akteuren herum. Aber man hat sich immer dagegen entschieden.“ Denn trotz aller Vorfreude sei das Stadtmauerfest natürlich auch eine Belastung. Wenn das Fest an zwei Wochenenden stattfände, wäre das für viele Vereine schwierig, die teils jetzt schon über 50 Helfer hätten, die sich Urlaub nähmen. Daher dürfe man die Vereine nicht überfordern.

Die Menschen wüssten zudem: Am Freitagabend geht es los und das Stadtmauerfest endet mit dem Zapfenstreich am Sonntag: „Wir finden: Das Wochenende reicht, das entspricht unseren Bedürfnissen und den Fähigkeiten von Verwaltung, Gastronomen und Vereinen.“ Lieber wachse man in der Qualität.