Nördlingen

vor 33 Min.

Messwurst, Küchle, Schnepfendreck: Die Kulturgeschichte des Essens in Nördlingen

Plus Zum Tag der Archive befasst sich Nördlingens Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler mit Nördlinger Gerichten. Die waren auch mal gewöhnungsbedürftig.

Von Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler

Die Stabenwurst ist seit eh und je ein königlicher Genuss, wie eine Anekdote aus dem 19. Jahrhundert beweist: „Den 5. März 1810 kam unser König Max Joseph vormittags 9 Uhr hier auf der Reise von Paris nach München an und stieg in dem Gasthof zur Sonne ab. Er sprach viel mit den Anwesenden Herrn Officianten und Officiers des Bürgermilitairs, speiste einige Nördlinger Bratwürste, die er hier seine Lieblingsspeise nannte, aus der bloßen Hand, und sagte: ‚Sehen Sie, meine Herren, so muß man diese essen, dann schmecken sie am besten!‘ Hierauf reiste er vergnügt unter dem Vivat-Rufen des versammelten Volkes ab.“

Kulturgeschichte des Essens in Nördlingen Eine Könnerin bei der Zubereitung von Rieser Küchle auf dem Nördlinger Bürgerfest 1977. Foto: Stadtarchiv N�rdlingen

Christian Gottfried Silvester Ammerbacher, ein aufmerksamer Beobachter seiner Zeit, hat dies in seiner mehrbändigen handschriftlichen Chronik festgehalten. Sie ist nur eine von unzähligen Geschichten über Speis und Trank, die in den zigtausenden Dokumenten des Nördlinger Stadtarchivs stecken. Dort gibt es Berge an jahrhundertealten, zu stattlichen Packen verschnürten Akten aus Spätmittelalter und Früher Neuzeit ebenso wie moderne Verwaltungsunterlagen ab dem 19. Jahrhundert und private Nachlässe. Auch beim diesjährigen Motto „Essen und Trinken“ wird das Stadtarchiv seinem Ruf als eines der wertvollsten Kommunalarchive im deutschen Kulturraum gerecht, den es in Fachkreisen genießt. Gerade in Nördlingen als (land)wirtschaftlichem Zentrum des Rieses mit seiner einstigen Fernhandelsmesse, den wöchentlichen Märkten, seinen zeitweise 70 Gastwirtschaften und zwölf Brauereien (so 1896) sind über die Jahrhunderte ganze Akten- und Amtsbuchserien entstanden, die über die Ernährungsgewohnheiten unserer Vorfahren Auskunft geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen