Warum ein Hubschrauber über dem Ries gekreist ist

Ein Hubschrauber war am Mittwochvormittag über dem Ries zu hören und zu sehen, der auch über Nördlingen eine Runde drehte. Eine Suchaktion oder Ähnliches steckt aber nicht dahinter, ein Sprecher der Polizeiinspektion Nördlingen schildert, dass dieser Hubschrauber nicht von der Polizei sei.

Nach Angaben der Homepage Flightradar24 handelt es sich bei dem Hubschrauber um einen der Firma Airbus Helicopters, Typ H135. Dieser startete seinen Flug in Donauwörth, flog zunächst über Harburg, Alerheim, Deiningen, Maihingen, Fremdingen ins Fränkische und drehte dann ab nach Schwäbisch Hall. Von dort aus ging es dann zurück nach Nördlingen, wo der Hubschrauber eine Runde drehte. Weiter flog der Hubschrauber über Alerheim, Möttingen und Harburg in den südlichen Landkreis. Die Firma Airbus Helicopters führt regelmäßig Werksflüge durch.

Hubschrauber über Nördlingen unterwegs: Zulassungsflug von Airbus Helicopters

In diesem Fall habe es sich um einen Zulassungsflug gehandelt, teilt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion mit, es sei ein Standardflug gewesen: „Die Route kommt daher, dass wir natürlich auf die aktuellen Wetterbedingungen Rücksicht nehmen müssen und in bestimmte Gegenden fliegen, wo das Wetter passt.“ Die Kollegen seien mit 4000 Fuß relativ hoch geflogen, um die Lärmbelästigung für die Anwohner relativ gering zu halten. „Wir sind natürlich im permanenten Austausch mit den Luftfahrtbehörden, die den Flug genehmigt haben und halten uns an alle Vorgaben“, so der Sprecher. Es gebe aktuell kein erhöhtes Flugaufkommen, in den kommenden Tagen könnten aber noch weitere Flüge stattfinden. Über die Route könne man aber noch keine Aussage treffen, das sei von verschiedenen Faktoren abhängig.