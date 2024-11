Nein zu „NÖ!“: Was gegen diesen Namen für das neue Hallenbad spricht

Die Namensfindung an sich ist eine schwierige Sache. Alle Eltern wissen das. Sie kennen das festgefrorene Lächeln von Großeltern, Tanten, Onkeln und Bekannten, wenn man ihnen den kleinen Xaver oder die kleine Josefa präsentiert. Warum also soll die Namensfindung für ein Hallenbad einfacher sein? Und doch stellt sich die Frage, warum die Jury bei all den schönen Vorschlägen, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt geschickt haben, ausgerechnet „NÖ!“ favorisiert. Es gibt mehrere Argumente, die gegen diesen Namen sprechen.

