Warum der Eisplatz am Bäumlesgraben nicht geflutet wurde

Der Eisplatz am Bäumlesgraben ist für viele Nördlingerinnen und Nördlinger mit schönen Erinnerungen verbunden, Kinder haben das Schlittschuhlaufen gelernt, Schülerinnen und Schüler ganze Weihnachts- oder Faschingsferien auf der geschützten Fläche des Bürgerweihers verbracht. Es gab Partys bei Flutlicht, wilde Eishockeyspiele und gesellige Stunden beim Eisstockschießen. Doch diese Zeiten sind vorbei. In den vergangenen Jahren war es zu warm, sodass der Platz, wenn überhaupt, nur wenige Tage geöffnet werden konnte. Bei milden Temperaturen war die Fläche dann immerhin ein lauschiger Weiher. Spaziergänger konnten zahlreiche Enten auf der Wasserfläche bewundern. Doch in diesem Jahr gibt es statt eines Weihers eine grüne Wiese.

