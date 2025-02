Es wird knifflig: Baustellen auf Nürnberger Straße und Innerer Ring

Wer als Autofahrer in den kommenden Wochen in Nördlingen unterwegs ist, muss sich teilweise umgewöhnen: Zunächst beginnen, wie berichtet, ab dem 10. März die ersten Arbeiten auf dem Inneren Ring. Abschnittsweise wird dafür ein Stück der Straße nach dem anderen gesperrt. Dazu kommt im Laufe des März dann noch eine weitere Baustelle: Denn an der Nürnberger Straße stehen im März die Arbeiten am Stellwerk an.

