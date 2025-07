Das gibt es Neues beim Rosarium in Nördlingen

Die Sanierung der Zwingermauer und des Rosariums in Nördlingen ist abgeschlossen. Nach dem Prinzip „so wenig wie möglich, so viel wie unbedingt notwendig“ wurde die unter Denkmalschutz stehende Zwingermauer instand gesetzt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung verkündet. Ziel war der Erhalt der historischen Substanz bei gleichzeitiger Sicherstellung der Standfestigkeit. Um die Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger gering zu halten, wurde die Bauarbeiten in zwei Abschnitte unterteilt.

Zuerst wurde der Sockelbereich freigelegt, um die Einbindung der Mauer zu sichern, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der lose Außenputz wurde entfernt, die Fugen freigelegt. Bei größeren Ausbrüchen erfolgten ergänzende Ausmauerungen mit Naturstein, ansonsten wurden die Fugen lediglich ergänzt. Die Brüstungsoberseite erhielt gestockte Betonabdecksteine als oberen Abschluss. Risse im Mauerwerk wurden durch Verpressungen und Vernadelungen gesichert. Durch gezielte Kernbohrungen konnte zudem die Entwässerung der Mauerhinterseite optimiert werden. Auf der neuen Mauerkrone wurde ein Stahlrohrgeländer angebracht.

Rosarium in Nördlingen erhält Boulebahn

Neben der Zwingermauer wurde die gesamte Holzkonstruktion des Rosengartens erneuert. Zusätzlich wurden einzelne Punkte des Fundaments optimiert sowie die Wegführung ergänzt. Der städtische Baubetriebshof legte neue Beete an, wobei die Pflanzen in Zusammenarbeit mit regionalen Fachbetrieben ausgewählt wurden. In den meisten Beeten tauschten die Arbeiter den Boden aus und reparierten beschädigte Einfassungen. Zudem erhielten die Sitzbänke neue Holzteile an Sitzflächen und Lehnen. Die drei an der Stadtmauer angebrachten Informationstafeln wurden überarbeitet und mit neuen Inhalten zur aktuellen Bepflanzung ausgestattet. Auch die neu angelegte Boulebahn im Rosarium wurde fertiggestellt. Oberbürgermeister David Wittner bedankte sich bei den Mitarbeitern des Hochbauamts und des städtischen Baubetriebshofes für ihre sorgfältige Arbeit. Die Sanierung der Zwingermauer und des Rosariums zeige „wie verantwortungsvolle Denkmalpflege und zeitgemäße Stadtgestaltung Hand in Hand gehen können“. (AZ)