So war der Bockbieranstich der Oettinger Brauerei in Fürnheim

Die 40-tägige Fastenzeit ist im Stammhaus der Brauerei Oettinger in der Forstquell-Brauerei in Fürnheim traditionell am Aschermittwoch mit dem Bockbieranstich eröffnet worden. Eingeladen hatten Brauereichefin Pia Kollmar und Seniorchefin Ingrid Kollmar zahlreiche Freunde, Mitarbeiter, Geschäftspartner und die Altmühlfränkische Bierkönigin Luisa Dudel sowie die Kraft Amtes – Fürnheim liegt im Gemeindegebiet von Wassertrüdingen und gebraut wird in Oettingen – mit der Brauerei verbundenen Bürgermeister Thomas Heydecker (Oettingen) und Stefan Ultsch (Wassertrüdingen).

