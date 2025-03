Kameras in Nördlingen: Welches Stadttor nutzen die meisten Menschen?

Die historische Stadtmauer in Nördlingen ist nicht nur deshalb etwas Besonderes, weil sie schon so lange steht. Nein, sie ist auch noch intakt, in die Altstadt kommt man nur durch eines der fünf Stadttore in eben dieser Mauer. Was in früheren Zeiten wiederum die Kontrolle erleichterte: Die Torwachen konnten jeden beobachten - oder stoppen - der sie passierte. Seit Ende November vergangenen Jahres hängen Kameras vor den Nördlinger Stadttoren und im Bauausschuss wurde jetzt öffentlich gemacht, zu welchen Erkenntnissen die Stadtverwaltung dank ihnen gekommen ist.

