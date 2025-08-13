Neuer Bikepark in Nördlingen eröffnet: Was ist dort geboten?

Ohne lange nachzudenken stürzt sich ein Jugendlicher auf einem Mountainbike den Abhang hinunter, rast durch eine kurze Senke, schwingt sich auf die nächste Anhöhe – und fliegt für ein paar Sekunden durch die Luft. Gleich darauf tun es ihm einige andere Jungs nach. Sie gehören zu den ersten, die den neuen Bikepark im Rieser Sportpark in Nördlingen einweihen durften, denn dieser wurde am vergangenen Dienstag offiziell eröffnet. Was ist dort geboten und wie bewerten Mountainbiker die Anlage?

Der Bikepark erstreckt sich hinter dem neuen Hallenbad über eine Fläche, die laut einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung ungefähr so groß ist wie ein halber Sportplatz. Beginn des Parcours ist ein fünf Meter hoher Hügel, wie Günter Bracht von der Firma Turbomatik Bikeparks unserer Redaktion schon während der Bauarbeiten mitgeteilt hat. Vom Starthügel fährt man in verschiedenen Fahrspuren über Hügel von bis zu 1,80 Meter Höhe. Auf diesen sogenannten Jumplines können die Besucherinnen und Besucher mit ihrem Mountainbike springen. Außerdem gibt es ein Pumptrack, also eine ovalförmige Anlage mit mehreren Fahrspuren, die über kleinere Hügel führen. Ziel hierbei ist es, die Fahrt-Geschwindigkeit ohne Treten zu erhöhen, indem man den Körper auf dem Rad nach oben drückt, wie es auf der Website von Turbomatik Bikeparks heißt. Der Pumptrack ist auch für wenig geübte Fahrer geeignet, sagt Bracht. Viele nutzten diesen als Fitnessübung, auch Kinder könnten dort mit ihrem Laufrad fahren.

Neuer Bikepark in Nördlingen bietet unterschiedliche Schwierigkeitsgrade

Nicht nur Jugendliche, auch einige Erwachsene probierten den neuen Bikepark gleich nach der Eröffnung aus. René Landsberg-Biercher von der Mountainbike-Gruppe des SSV Aalen ist zufrieden: „Das ist schon das, was die Jugend braucht.“ Eine Frau sagt, sie sei zwar etwas anderes gewöhnt aus den Bergen, aber für die Kinder sei der Parcours in Nördlingen gut zum Lernen. „Cool“ sei der Bikepark, beteuert ein Jugendlicher, der sich auf dem Starthügel für die Abfahrt positioniert hat. Auch Michael Leberzammer von der Mountainbike-Gruppe des Deutschen Alpenvereins in Nördlingen ist glücklich: „Ich finde ihn super, sehr gut gebaut.“ Es gebe viele Möglichkeiten, sich in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen an seine Grenzen heranzutasten. Wichtig sei, nicht gleich mit dem mittleren oder höchsten Level zu beginnen, betont Leberzammer. „Beim Skifahren fängt man auch nicht mit der schwarzen Piste an.“ Das Schöne am Mountainbike-Fahren sei, dass man Körperbeherrschung und Geschicklichkeit brauche, so Leberzammer. Was einige der Jugendlichen auf der Strecke machten, sei teilweise schon Akrobatik.

Der Bikepark werde noch mit Bänken und Fahrrad-Abstellmöglichkeiten ergänzt, erklärte Oberbürgermeister David Wittner in seiner Ansprache zur Eröffnung der Anlage. Außerdem stifte die Firma „Theeride“ aus Nördlingen eine kleine Reparaturstation. Der Bikepark sei eine „Einladung, Sport zu machen“ und vielleicht auch mal an seine Grenzen zu gehen, allerdings immer mit Helm, betonte Wittner. Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene könnten hier Bewegung erleben und sich austoben, und zwar niederschwellig und ohne Eintritt. Die Stadt brauche solche Orte, an denen sich die Jugend begegnen könne, so Wittner. Insgesamt habe der Bikepark 140.000 Euro gekostet und wurde mit dem Erdaushub erstellt, der vom Bau des neuen Hallenbades übrig war – laut Wittner eine „kluge Ressourcennutzung“. Betreut werde der Bikepark neben dem städtischen Baubetriebshof vom DAV, was ein Zeichen eines „starken bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements“ sei. Margit Jeltsch vom DAV bedankte sich bei der Stadt für den neuen Bikepark, er habe alle Erwartungen übertroffen. „Ich wünsche allen gute Fahrt.“