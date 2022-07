Vier Tage Fest: Jakobi-Kirchweih Oettingen steht bevor

Vier Tage lang dauert die Jakobi-Kirchweih ab dem kommenden Freitag. Bootskorso, Barockfeuerwerk und Schleppertreffen zählen zu den Höhepunkten.

Vom 29. Juli bis 1. August wird in Oettingen gefeiert. Der Kirchweih-Bürgermeister Manfred Thorwarth lädt Bürger und Gäste zum traditionellen Volksfest auf dem Schießwasen ein. Neben Festzeltbetrieb und tollen Fahrgeschäften für die ganze Familie gibt es viele weitere Höhepunkte, die die Oettinger Jakobi-Kirchweih zu etwas ganz Besonderem machen.

Los geht’s mit dem Kirchweihauftakt mit Musik und Tanz, zu dem sich Einwohner, Vereine und Gäste am Freitagabend auf dem Marktplatz versammeln, bevor der Festzug zum Festplatz an der idyllischen Wörnitz zieht. Nachdem das erste Fass mit dem Festbier des Oettinger Brauhauses offiziell angestochen ist, wird vier Tage kräftig gefeiert. Mal volkstümlich, mal rockig – jeden Abend mache eine andere Kapelle oder Partyband Stimmung im Festzelt, teilt die Stadt Oettingen mit.

Was ist bei der Jakobi-Kirchweih in Oettingen 2022 geboten?

Am Samstag findet das Wasserfest statt, das Highlight der Jakobi-Kirchweih: Mit Einbruch der Dunkelheit sammeln sich die Gäste aus nah und fern am Ufer der beleuchteten Wörnitz und warten auf den schwimmenden Bootskorso. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Kleider machen Leute". Herrlich schillert auf der Wasseroberfläche der Wörnitz zum Abschluss ein brillantes Barockfeuerwerk!

Gelegenheit zum Fachsimpeln und Staunen gibt’s für große und kleine Technikfreunde am Kirchweihsonntag: Beim vierten Schleppertreffen zur Jakobi-Kirchweih werden zahlreiche unterschiedliche Modelle zur Ausfahrt durch die historische Altstadt erwartet.

Kirchweihmontag steht im Zeichen der Familien

Der Kirchweihmontag steht ganz im Zeichen der Kinder und Familien. Nicht nur Karussell, Autoscooter und Co. locken mit ermäßigten Preisen. Mit Spannung verfolgen die Zuschauer am Nachmittag, welches Kind in diesem Jahr den Hauptpreis beim traditionellen Hammeltanz gewinnt. Außerdem steht der Kirchweihmontag in diesem Jahr unter dem Motto "Tanzen". Verschiedene Tanzgruppen aus der Region präsentieren ihr Können: Um 15 Uhr tritt die Kinder- und Jugendtanzgruppe SVNE-Dancers am Festplatz auf, um 18.30 Uhr tanzt die Showtanzgruppe Time to dance Oettingen am Festplatz, und um 19.30 Uhr werden die Rocking Ladies des Rock ’n’ Roll Revival Clubs Oettingen durch das Festzelt wirbeln.

Weil die Oettinger gerne länger feiern, hat sich das "Kabarett im Festzelt" als kabarettistischer Nachschlag zur Kirchweih etabliert. In diesem Jahr wird Luise Kinseher, bekannt als Mama Bavaria vom Nockherberg, in Oettingen mit ihrem Programm "Die Kinseher kimmt" gastieren. Ohne aufwendige Kostümierung, einfach nur mit Stimmmodulation und variantenreicher Mimik, schlüpft Kinseher in ihr Personal und deckt durch ihr rasantes Rollenspiel Seltsamkeiten und Marotten mancher Zeitgenossen auf. (AZ)