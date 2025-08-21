Parken am Krankenhaus: „Das Sytem ist unausgereift“

Am Krankenhaus in Nördlingen gibt es seit Mitte August ein neues digitales Parksystem (wir berichteten). Dieses funktioniert nun ohne Vorauszahlung, stattdessen registriert beim Einfahren eine Kamera das Autokennzeichen. Am Ende des Besuches muss man das Kennzeichen in einen Automaten eingeben und für die Dauer, die man geparkt hat, bezahlen. Ein Nachteil: Wer das Bezahlen vergisst, muss 54 Euro berappen. Unsere Redaktion hat sich umgehört, was Medzinier und Besucher von der Neuerung halten.
