Was sagen Besucher zum neuen Parksystem am Nördlinger Krankenhaus?

Nördlingen

Parken am Krankenhaus: „Das Sytem ist unausgereift“

Beim Krankenhaus in Nördlingen gibt es ein neues digitales Parksystem, bei dem man sein Kennzeichen eintippen muss. Wie kommt das bei den Besuchern an?
Von Anna-Lena Schachtner
    • |
    • |
    • |
    In der Orthopädie-Praxis von Dr. Richard Heinrich Richter (Mitte) und Dr. Silvia Richter (links) führt das neue Parksystem zu mehr Arbeit, etwa für die leitende MFA Sabine Lechner (rechts).
    In der Orthopädie-Praxis von Dr. Richard Heinrich Richter (Mitte) und Dr. Silvia Richter (links) führt das neue Parksystem zu mehr Arbeit, etwa für die leitende MFA Sabine Lechner (rechts). Foto: Anna-Lena Schachtner

    Am Krankenhaus in Nördlingen gibt es seit Mitte August ein neues digitales Parksystem (wir berichteten). Dieses funktioniert nun ohne Vorauszahlung, stattdessen registriert beim Einfahren eine Kamera das Autokennzeichen. Am Ende des Besuches muss man das Kennzeichen in einen Automaten eingeben und für die Dauer, die man geparkt hat, bezahlen. Ein Nachteil: Wer das Bezahlen vergisst, muss 54 Euro berappen. Unsere Redaktion hat sich umgehört, was Medzinier und Besucher von der Neuerung halten.

