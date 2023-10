13-Jähriger nimmt sich Auto der Mutter und verliert die Kontrolle darüber

Ein Jugendlicher leiht sich den Wagen seiner Mutter und fährt mit zwei Freunden los. Die Fahrt endet mit beschädigten Zäunen und einem Totalschaden.

Zu einem Unfall ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wassertrüdingen gekommen Ein 13-jähriger lieh sich laut Polizeibericht den Pkw seiner Mutter und machte mit zwei Freunden, 15 und 16 Jahre alt, eine Spritztour durch Wassertrüdingen. Hierbei verlor der junge Fahrer in der Frankenstraße die Kontrolle über das Fahrzeug und beschädigte die Zäune zweier Grundstücke.

Anschließend entfernten sich die Jugendlichen von der Unfallstelle, meldeten sich jedoch später bei der Polizei und stellten sich. Durch den Unfall entstand Sachschaden am Holzzaun eines Geschädigten und Schaden an einem Hofeingangstor einer weiteren Person. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 2000 Euro. (AZ)