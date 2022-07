20 Minuten nicht da: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Innerhalb weniger Minuten ist in eine Gaststätte in Wassertrüdingen eingebrochen worden. Etwa 150 Euro wurden gestohlen.

Ein kleines Zeitfenster der Abwesenheit haben unbekannte Personen am Einbrecher am Freitag, 15. Juli, zwischen 9 Uhr und 9.20 Uhr genutzt, um eine Hintereingangstür einer Pizzeria in der Bahnhofstraße in Wassertrüdingen aufzubrechen. Im Gasthaus wurden zwei Geldbeutel sowie eine Wechselkasse entwendet, wie die Polizei berichtet.

Der Diebstahlschaden beträgt etwa 150 Euro. Durch Ermittler der Polizeiinspektion Dinkelsbühl wurde eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. (AZ)