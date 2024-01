200 Landwirte versammeln sich in Wassertrüdingen

In Wassertrüdingen fand am Donnerstagabend ein Protest von Landwirten statt. Rund 150 Traktoren waren laut Polizei vor Ort.

Eine Kundgebung von Landwirten hat am späten Donnerstagnachmittag in Wassertrüdingen stattgefunden. Nach Angaben der Polizei versammelten sich etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Volksfestplatz. Die Anreise erfolgte mit etwa 150 Traktoren aus westlicher Richtung, welche sich in einen Demonstrationszug durch und um Wassertrüdingen fortsetzte. Die Polizei stellte nur leichte Verkehrsbehinderungen fest. (AZ)