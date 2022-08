200 Liter Diesel aus Lkw in Wassertrüdingen abgezapft

Zwischen Freitag und Montag werden in Wassertrüdingen 200 Liter Diesel aus einem Lkw gezapft. Die Polizei Dinkelsbühl bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in Wassertrüdingen Lkw-Diesel gestohlen. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer hatte sein Gefährt in dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Nähe der Ansbacher Straße geparkt. Als er am Montag seine Tätigkeit wieder aufnehmen wollte, stellte er fest, dass aus seinem Lkw einer Entsorgungsfirma mindestens 200 Liter Diesel abgezapft worden waren. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf mehr als 400 Euro. Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl bittet unter Telefon 09851/57190 um Hinweise. (AZ)