Wassertrüdingen

14:27 Uhr

Abschluss an Realschule: Neben Wissen auch "Selbstverständliches" vermittelt

An der Realschule Wassertrüdingen wurden die Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Unser Bild zeigt Konrektorin Monika Bachthaler (rechts) und Realschuldirektor Thilo Lüftl mit den drei Schulbesten Alyssa Burger, Lara Heumann und Leni Eichler (von links).

Plus 71 Jugendliche machen ihren Abschluss an der Realschule in Wassertrüdingen. Unter den drei Besten ist auch Leni Eichler aus Fürnheim.

Den 71 Absolventinnen und Absolventen der Staatlichen Realschule Wassertrüdingen gab Realschuldirektor Thilo Lüftl bei der Abschlussfeier in der Hesselberghalle den Spruch „Wohin du auch gehst, geh mit ganzem Herzen“ mit auf den Weg. Mitmenschlichkeit und nicht die Ellenbogen sollen das künftige Handeln bestimmen, an die eigenen Fähigkeiten und Stärken glauben und offen sein für unkonventionelle Wege, damit Träume Realität werden.

