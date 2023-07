Wassertrüdingen

Afrika-Karibik-Fest: Neuer "Respect Garden" sorgt für besonderes Flair

Plus Beim Festival, das ursprünglich in Oettingen stattfand, ging es auch um den Klimawandel und um veganes Essen. Besucher konnten Kamelragout probieren.

Symbolisch für das einzigartige Festivalfeeling beim Afrika-Karibik-Fest (AKF) in Wassertrüdingen stellten sich nach dem Schlussakkord von Wally & Ami Warning am Sonntagabend Veranstalter, Bands, Händler, Standbetreiber und Publikum vor der Bühne im Kreis zusammen. Das AKF habe ein einzigartiges Flair und alle wollten wiederkommen, hieß die Botschaft. Spürbar war dieses Flair beim viertägigen Festival in der ruhigen Anfahrtsphase am Donnerstag und Freitag auf dem Campingplatz, im neu gestalteten „Respect Garden“ für Familien und bei Informations- und Gesprächsangeboten im schattigen Schlossgraben.

Im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich weniger Einsätze und einen ganz ruhigen Verlauf bescheinigten Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz dem diesjährigen AKF. Der BRK Kreisverband Ansbach und die Freiwillige Feuerwehr Wassertrüdingen waren mit knapp 100 Kräften in verschiedenen Schichten präsent. Das BRK musste bei Wespenstichen oder Problemen wegen der großen Hitze helfen, und die Feuerwehr sorgte mit einem Wasserschlauch für Abkühlung. Lob von etlichen Fans erhielt der Sicherheitsdienst für Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.

