Afrika-Karibik-Fest startet am Donnerstag in Wassertrüdingen

Drei Tage voll Musik und ein Afrika-Markt: Das ist auf dem Afrika-Karibik-Fest in Wassertrüdingen geboten.

Günther "Bommel" Wager gibt sich zuversichtlich bezüglich des Programmablaufs für das bevorstehende Afrika-Karibik-Fest (AKF) auf der Burg in Wassertrüdingen: "Alle Bands kommen", sagt er. In der vergangenen Woche starteten die Aufbauarbeiten und ab kommenden Donnerstag, 14. Juli, verwandelt sich die Gartenschaustadt in eine "Reggae-Hochburg".

AKF in Wassertrüdingen: Bisher keine Absagen von Bands

Lediglich das bekannte Virus könne laut Wager noch einen Strich durch die Rechnung machen, aber nach jüngster Kontaktaufnahme mit den Headlinern "Groundation" aus Kalifornien, der vierköpfigen deutschen Folk-Pop-Band "Bukahara" und dem vielseitigen "Ganjaman" aus Berlin, dem Energiebündel "Mal Élevé" und dem mit karibischen Einflüssen gespickten Münchner Duo "Raggabund" ist Wager absolut zuversichtlich, was deren Auftritte betrifft. Sowohl die Fans als auch das Organisationsteam mit Michael Harich, Heather Donaldson, Flippo Riedel und "Bommel" Wager freuen sich auf das Festival.

Günther „Bommel“ Wager und Stephanie Zapke bei den Vorbereitungsarbeiten, sie legen den Standort der Hauptbühne fest. Foto: Peter Tippl

Zum Aufwärmen gibt es am Donnerstag, 14. Juli, "Bazzookas-Busshow", und am Freitag, 15. Juli - der Einlass auf das Festgelände ist ab 16.15 Uhr - startet auf der Hauptbühne das "Tabu Rasa Orchestra" um 16.45 Uhr mit fetziger Musik. Ab 18.45 Uhr folgt "Miwata", ab 21 Uhr Bukahara und ab 23.30 Uhr kommen die Musiker von "Klub Kartell" mit Ganjaman, Mal Élevé und Raggabund auf die Hauptbühne.

Das Musikprogramm am Samstag, Einlass ab 12 Uhr, beginnt ab 12.30 Uhr mit "Maki Roots", die Festival-Headliner "Groundation" starten um 21 Uhr.

Afrika-Markt beginnt am Sonntag um 12 Uhr

Am Sonntag, 17. Juli, gibt es den beliebten Afrika-Markt ab 11 Uhr rund um das Festivalgelände. Das Musikprogramm startet um 12 Uhr. Musiker, Händler, Künstler, kulinarische Genüsse aus aller Welt, Schmuck und Kunsthandwerk, Mode und vieles mehr wird bei diesem "Allerweltsmarkt" bis 18 Uhr angeboten. Während des Marktes findet ein Kinderprogramm statt, so etwa die Zirkusschule zum Mitmachen. Angeboten wird allerdings auch Zöpfe flechten, Kamelreiten, Trommeln und Musizieren.

Auf der Nebenbühne im Bereich an der Wörnitz, die Hauptbühne steht mittig mit Blick zur Stadt, wird an allen drei Tagen Musik und Programm mit Yoga und Geschichten geboten. Am Samstag ab 22.45 Uhr tritt Rainer von Vielen auf der Nebenbühne auf. Die Tickets für das Fest sind auf 5000 Gäste limitiert, der Eintritt für den Afrika-Kunsthandwerkermarkt am Sonntag, 17. Juli, beträgt sechs Euro. Ein Teil der Einnahmen wird für soziale Projekte auf der ganzen Welt gespendet, seit dem ersten Afrika-Fest seien so laut dem Veranstalter Hilfsorganisationen mit über 50.000 Euro unterstützt worden. Das ausführliche Programmheft liegt seit dieser Woche vor.