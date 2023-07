Afrika-Karibik-Fest startet mit "Kommando Walter" und punkigem Reggae

Am Samstag beginnt das Musikprogramm um 12.30 Uhr. Kulinarisches, Klangwelten, Kinderprogramm sowie zahlreiche Stände mit Handwerkskunst gibt es ab Sonntag.

Mit der Punky Reggae Partyband „Kommando Walter“ aus Ulm startete am späten Freitagnachmittag das Musikprogramm auf der Hauptbühne beim Afrika-Karibik-Fest (AKF) in Wassertrüdingen. Der Festival-Opener gab mit fetziger Musik und heißen Rhythmen die eindeutige Richtung für den Auftaktabend vor, denn gleich danach sorgte der Mannheimer Rap- und Reggae-Künstler „Greeen“ für volles Haus vor der AKF-Bühne.

Als Stammgast beim AKF folgen am Freitagabend der bayerische Liedermacher Hans Söllner mit der Band „Bayaman Sissdem“ und das beim AKF beliebte Berliner Duo „Mono & Nikitaman“. Am Samstag beginnt das Musikprogramm auf der Hauptbühne um 12.30 Uhr mit dem stimmgewaltigen Afro-Reggae Künstler „I Finton“ und erstreckt sich bis 23.30 Uhr zum letzten Auftritt des Samstagabends mit der bekannten Band „Orange“. Der Headliner des Festivals, der aus Sizilien stammende und in Jamaika lebende „Alborosie“ tritt mit der Band „Shengen Clan“ ab 21.15 Uhr auf.

Am Vorabend des Festivalstarts sorgte ein DJ für musikalische Einstimmung auf dem Campingplatz. Foto: Peter Tippl

Am Sonntag erstreckt sich das Musikprogramm auf der Hauptbühne von 12 Uhr bis 18 Uhr. Parallel wird an beiden Tagen ein Programm auf der Naturbühne (an der Forstbrücke) mit Bands, Kinderprogramm und Tanz angeboten. Neu eingerichtet wurde im Schlossgraben neben dem Festivalgelände ein „Respect Garden“ mit ruhigeren Programmangeboten von Yoga über Diskussionsforen, Kochshows, Vorträgen und Poetry Slam von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli.

Afrika-Markt beim AKF öffnet am Sonntag ab 11 Uhr

Der Afrika-Markt am Sonntag öffnet ab 11 Uhr und bietet Kulinarisches, Klangwelten, Kinderprogramm, Aktionen sowie zahlreiche Stände mit Handwerkskunst. Eine problemlose Anreisephase bescheinigten das Gastgeberquartett des AKF mit Michael Harich, Günter „Bommel“ Wager, Heather Donaldson und Flippo Riedel für Donnerstag und Freitagvormittag, auch durch die hohe Präsenz des Sicherheitspersonals. Zudem sind rund um den Regionalpavillon Rettungskräfte des BRK Kreisverbands Ansbach, Feuerwehr und Polizei platziert.

Beim Rundgang über das Campingplatzgelände wurde ein erstes positives Fazit gezogen. Das „Erlebnis von lachenden, fröhlichen und zufriedenen Menschen“ gab beispielsweise ein Paar aus Gunzenhausen als Grund für ihren Aufenthalt beim AKF an und die Gastfreundlichkeit. Das Wörnitzfreibad, seit 20 Jahren von Helga und Jörg Brix betreut, kann von den Festivalteilnehmern kostenlos benutzt werden und für einen Snack, Getränk oder Gespräch ist immer Zeit.

