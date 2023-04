Fünf Menschen werden bei einem Frontalzusammenstoß verletzt

Ein Mann will bei Wassertrüdingen einen Traktor überholen. Dabei übersieht er ein Auto, das ihm entgegenkommt. Die Folge ist ein Frontalzusammenstoß.

Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall zwischen Wassertrüdingen und Auhausen auf der Staatsstraße 2221 verletzt worden. Laut Polizeibericht war ein 48-Jähriger am Mittwochvormittag mit seinem Fahrzeug in Richtung Auhausen unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung zur Oberaumühle einen vor ihm fahrenden Traktor überholen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug, an dessen Steuer eine 57-Jährige saß. Trotz Ausweichversuchs prallten die beiden Autos frontal zusammen.

Beide Autofahrer sowie die Insassen im Fahrzeug des 48-Jährigen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße zeitweise gesperrt werden, die Feuerwehren aus Geilsheim und Schobdach waren zur Verkehrsregelung vor Ort.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (AZ)