Wassertrüdingen

13:30 Uhr

Beim AKF in Wassertrüdingen wird eine bunte Party gefeiert

Plus Tausende feiern beim Afrika & Karibik-Fest. Die Top-Acts "Groundation" und "Bukahara" bringen die Fans zum Toben. Es ist so viel geboten, dass die Fans kaum eine Pause haben.

Von Anton Kutscherauer

Drei lange Jahre mussten die AKF-Fans sich in Geduld üben, nun war es endlich wieder so weit. Vier Tage lang umwehte das Festgelände in Wassertrüdingen ein Hauch von Exotik: mitreißende Live-Shows und heiße Rhythmen auf zwei Bühnen, bunte Verkaufs- und Verpflegungsstände sowie eine belebte Zeltstadt. Auch bei seiner 14. Auflage feierten beim Afrika & Karibik-Fest mehrere Tausend Besucher ein Spektakel mit Künstlern aus aller Welt.

