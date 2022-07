Beim AKF-Markt sind mehr als nur Waren geboten

Plus Das Afrika-&-Karibik-Fest findet einen gelungenen Abschluss mit Künstlern, Händlern, Fieranten und Musikern aus aller Welt. Auch dazu gibt es ein Rahmenprogramm.

Endlich stand wieder ein Festivalwochenende im Wassertrüdinger Veranstaltungskalender. von Donnerstag bis Samstag waren vor allem die Musikfans aller Stilrichtungen auf ihre Kosten gekommen, wie berichtet. Als Abschluss und Höhepunkt des viertägigen Festes öffnete am Sonntag der Afrika-Karibik-Markt seine Pforten.