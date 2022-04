Betriebsunfall: Frau quetscht in Wassertrüdingen ihr Handgelenk ein

Bei einem Betriebsunfall in Wassertrüdingen quetschte sich eine Frau am Dienstag ihr Handgelenk ein. Sie verletzte sich dabei nur leicht.

Eine 39-jährige Mitarbeiterin eines Betriebes in Wassertrüdingen, der mit Lebensmitteln arbeitet, hat sich am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr bei einem Arbeitsunfall leicht verletzt. Beim Arbeiten an einer sogenannten Ausnehmmaschine geriet die Frau laut Polizei mit der Hand in die laufende Maschine.

Dabei quetschte sich die 39-Jährige ihr Handgelenk ein. Sie wurde von den Einsatzkräften des Bayerischen Roten Kreuzes mit ihren glücklicherweise nur leichten Verletzungen zur Behandlung in das Klinikum nach Gunzenhausen gebracht. (AZ)