Betrunken auf Diebestour im Supermarkt

Ein 59-Jähriger stiehlt drei Flaschen Schnaps in einem Supermarkt. Als die Polizei ihn danach kontrolliert, staunen die Beamten nicht schlecht.

Obwohl er schon stark betrunken war, hat ein 59-Jähriger in Wassertrüdingen noch einmal drei Flaschen Schnaps gestohlen: Der Mann wurde am Montag, gegen 8.45 Uhr, dabei beobachtet, wie er in einem Verbrauchermarkt in der Oettinger Straße drei Flaschen Jack Daniels im Wert von circa 78 Euro in seinen Rucksack steckte. Laut Polizeibericht verließt er daraufhin den Markt, ohne zu bezahlen. Unmittelbar danach wurde er von den Angestellten angehalten.

Eine Polizeistreife bemerkte die starke Alkoholisierung des Mannes und führte einen Alkoholtest durch. Dieser förderte ein erstaunliches Ergebnis zutage: Circa 2,8 Promille zeigte das Gerät an. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)