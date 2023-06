Das ist beim Volksfest in Wassertrüdingen geboten

Auch wenn der Bieranstich nicht ganz reibungslos funktionierte, ist beim Wassertrüdinger Volksfest viel zu sehen. Zum Abschluss am Montag gibt es ein Feuerwerk.

Mit Standkonzert des Musikvereins Großenried, Proklamation des Heimat- und Volksfestes durch den „Stadtboten“ Stefan Engruber vor dem Rathaus und Humpenübergabe an den „Bierkönig“ Gambrinus sowie anschließendem Festzug des „feiernden Volkes“ zum Festplatz Bürg mit Bieranstich durch Bürgermeister Stefan Ultsch startete am Freitagabend das Heimat- und Volksfest 2023 in Wassertrüdingen.

Diese Auflage des Volksfestes hat einige Premieren zu bieten. Erstmals schlüpfte Grünen-Stadtrat Michael Dommel, seit drei Jahren im Stadtrat, in die Rolle des Gambrinus. Statt eines großen Festzelts auf der Bürg haben die Festplatzorganisatoren Simone und Dietmar Kübler aus Aalen einen riesigen Biergarten mit großen Sonnenschirmen, eingerahmt von Lauben, urigen Hütten, Sitznischen und Bars, und ein kleineres Festzelt für die Gäste auf der Bürg aufgebaut. Dieses Experiment einer Erlebnisgastronomie auf einem Volksfest kam bei der Bevölkerung auch wegen des durchgehend sommerlichen Wetters gut an. Die Plätze im rund 1000 Quadratmeter großen Biergartenareal waren mehr frequentiert als die im Festzelt.

Feuerwerk zum Abschluss des Volksfestes in Wassertrüdingen

Beim Bieranstich am Freitagabend hatte Rathauschef Ultsch zwar einige Mühe und klopfte energisch auf den Zapfhahn, mithilfe des erfahrenen Bierbrauers Herbert Piechatschek von der Oettinger Brauerei fand das erste Fass als Freibier dann aber reißenden Absatz. Drei große Fahrgeschäfte, darunter der „Polyp XXL“, an dessen Krakenarmen sich die Sitze in furioser Geschwindigkeit drehen, sind auf dem Festplatz von den Schaustellerbetrieben aufgebaut, etliche Fahrgeschäfte und ein Karussell für Kinder, das beliebte Autoscooter, Stände mit unterschiedlichsten Essensangeboten und verschiedene Losbuden.

Der sonst übliche Volksfestumzug mit den von Vereinen geschmückten Wägen und fröhlichen Fußgruppen am Sonntagnachmittag entfiel in diesem Jahr, zumal das Heimat- und Volksfest um einen Tag verkürzt wurde. Aber an diesem Montag, 5. Juni, klingt das Volksfest mit drei echten Attraktionen aus. Beim Familiennachmittag ab 14 Uhr gibt es ermäßigte Preise an den Fahrgeschäften. Ab 15 Uhr bekommen Gäste Kaffee und Kuchen im Biergartenareal und einen Auftritt des Schlagersängers Bata Illic, der mit seinem Hit „Michaela“ einen unvergesslichen Schlager in den Hitparaden hatte. Nach vierjähriger Pause wird am Montag nach Einbruch der Dunkelheit wieder einmal ein Feuerwerk gezündet. Die Stadt Wassertrüdingen hofft zum Ausklang des viertägigen Heimat- und Volksfestes auf viele Gäste.