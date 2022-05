Das ist das Programm an den Wassertrüdinger Heimattagen

Im Juni beginnen die Heimattage in Wassertrüdingen. Statt einem Feuerwerk gibt es eine Lasershow.

Die „Trüdinger Heimattage“ kehren an ihren ursprünglichen Platz zurück und das am gewohnten Wochenende nach Pfingsten: Im Juni findet das Volksfest wieder statt.

Die Heimattage werden mit einigen Neuerungen fortgeführt. Am Freitagnachmittag, 10. Juni, findet bereits ab 15 Uhr Festbetrieb auf der Bürg statt, etwa 20 Stände, Buden und Fahrgeschäfte haben laut Nina Maurer vom Touristikservice Wassertrüdingen zugesagt, bei ihr liefen die Fäden für die Organisation von Festplatz und Festumzug zusammen.

Musikalisch stimmt der Musikverein Großenried am Freitag ab 18.30 Uhr die Bevölkerung auf das Fest ein, gegen 19 Uhr wird der Bierkönig „Gambrinus“ vor das Rathaus einziehen und übernimmt den Humpen. Anschließend findet der Einzug auf den Festplatz statt und der Bieranstich im Festzelt. Ausgeschenkt wird Oettinger Bier und der Festwirt ist Roland Rachinger aus Bieswang.

Das ist auf den Wassertrüdinger Heimattagen geboten

Am Festplatz wird auch das urbane Wörnitzdorf aufgebaut. Hier gibt es Forstquellbiere von der Familie Kollmar. Am Samstag ist Festplatzbetrieb ab 12 Uhr, am Abend wird zur „Nacht der Tracht“ eingeladen. Am Sonntag, 10 Uhr, gibt es mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt mit Dekan Hermann Rummel und Pfarrer Ulrich Schmidt eine Premiere, musikalisch wird der Posaunenchor unter Leitung von Bezirkskantor Steffen Böttcher begleiten.

Ab 13.30 Uhr findet der Festumzug mit etwa 20 Gruppen und vier Musikkapellen durch Wassertrüdingen statt. Die Festzugstrecke ist wie gewohnt von der Nürnberger Straße über Bahnhofstraße in die Dinkelsbühler Straße und über Friedrich-Löhrl-Straße und Ansbacher Straße durch die Marktstraße bis zum Festplatz.

Nach dem Festzug spielen die Illenschwanger und abends die Gruppe „Almduudlaa“. Am Montag wird ab 10 Uhr in den Gaststätten Frühschoppen mit Weißwürsten angeboten, ab 14 Uhr ist Seniorennachmittag im Festzelt mit musikalischer Begleitung von „Jura-Blech“ und abends spielt „Hally Gally“ im Festzelt. Am Dienstag, 14. Juni, ist von 12 Uhr bis 19 Uhr Familiennachmittag am Festplatz und abends ab 19 Uhr Unterhaltungsmusik. Nach Einbruch der Dunkelheit soll es in diesem Jahr eine Laser-Show geben. Für Freitagabend und Samstagabend wurde wieder ein Busfahrplan aufgestellt, sechs Touren im Umkreis bis Beyerberg, Gunzenhausen, Oettingen und Hüssingen wurden eingerichtet.