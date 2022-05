Eine Entdeckungsreise zu Fluss- und Teichlandschaften im Fluvius

Das Museum Fluss und Teich "Fluvius" in Wassertrüdingen wird 2012 eröffnet. Zehn Jahre später wird gefeiert: mit einer neuen Aquarium-Ausstellung der Aqua-Freunde.

Die Faszination des Lebens im, am und auf dem Wasser erleben, ist seit zehn Jahren die Zielsetzung des Museums Fluss und Teich „Fluvius“. Im Mai 2012 wurde das Museum am Tor zur Altstadt Wassertrüdingens nach einer Bauzeit von zwei Jahren offiziell eröffnet. Dieses Jubiläum wird genau zehn Jahre später, am kommenden Dienstag, 10. Mai, mit einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert.

Direkt neben dem Wahrzeichen „Törle“ wurde das „Fluvius“ als Ersatzbau für ein ehemaliges Eckgebäude an der Oettinger Straße/Marktstraße erstellt. Der Untergrund des Bestandsgebäudes, ursprünglich denkmalgeschützt aber durch immense Umbauten den denkmalschützerischen Wert verloren, war durch versickertes Heizöl kontaminiert. Somit konnte das aus dem 18. Jahrhundert stammende Gebäude abgebrochen werden.

Im August 2010 begann der Museumsneubau nach Plänen des Architekturbüros Holzinger-Eberl-Fürhäusser und im Mai 2012 fand die Einweihung statt. Bei rund zwei Millionen Euro lagen die Gesamtkosten, allein 750.000 Euro hat die Regierung von Mittelfranken an Fördermitteln dazugegeben.

Fluvius in Wassertrüdingen bietet 460 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Auf drei Ebenen sind 460 Quadratmeter Ausstellungsfläche vorhanden. Das Konzept nimmt den Besucher mit auf eine Entdeckungsreise zu Fluss- und Teichlandschaften. Neben dieser originären Zielsetzung wurden im Obergeschoss und Dachgeschoss Räume für Sonderausstellungen eingeplant. Seit Beginn leitet Andrea Breuker, unterstützt von Schülern oder Aushilfskräften, das Museum und hat mittlerweile mehr als 30 Sonderausstellungen organisiert. Dazu fanden im Medienraum Lesungen oder Buchvorstellungen statt, Kinoabende, Vorträge und auch Ferienprogramme wurde durchgeführt.

In guter Erinnerung ist noch die mittelalterliche Stadtführung oder die Museumsnacht. War die Aufgabenstellung in der Anfangszeit nur als Museumsbetrieb gedacht, werden im Fluvius mittlerweile auch Informationen für die Touristen ausgegeben und eine Vorverkaufsstelle für Veranstaltungen und Angelkarten der Gewässer ist dort zu finden.

Zum Jubiläum gibt es einen Stand mit frischem und geräuchertem Fisch

Die Besucherzahlen im Museum beliefen sich vor der Pandemie auf jährlich rund 3500 Gäste. Von den Ausstellungen, die von Bäckerei über Puppen, Krippen, Kunst und Malerei bis zu historischen Büromaschinen reichte, erlebte laut Andrea Breuker die Barbie-, Krippen- und Segelflugausstellung die meiste Besucherfrequenz. Zum Jubiläum am Dienstag, 10. Mai, ist einiges geboten. Die Marktstraße im Museumsbereich zwischen der Oettinger Straße und dem „Törle“ wird für den Verkehr gesperrt. In diesem Bereich wird ein Fischstand mit frischem und geräuchertem Fisch aufgebaut. Die Mitglieder der Aqua-Freunde Dürrwangen stellen ihre neue Ausstellung mit Aquarienfischen vor, bieten ein Quiz an und der Eintritt ist in das Museum von 10 Uhr bis 18 Uhr frei. Bei einem kleinen Festakt um 10 Uhr, zu dem die gesamte Bevölkerung eingeladen ist, wird auf das Jubiläum zurückgeblickt.