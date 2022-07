Ermittlungen wegen Sexualdelikt bei AKF in Wassertrüdingen

Beim Afrika und Karibik-Fest in Wassertrüdingen ermittelt die Kripo wegen eines Sexualdelikts. Zudem hat sich ein Bub ohne Eltern auf das Festival geschlichen.

Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt wegen des Verdachts eines Sexualdelikts, der sich auf dem Afrika und Karibik-Fest (AKF) in Wassertrüdingen zugetragen haben soll. Laut Polizeibericht wurde am Freitagabend gegen einen 33-Jährigen Anzeige erstattet.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt ein Sprecher der Polizei mit, dass eine Frau angab, im Bereich der Zeltwiese sexuell belästigt worden zu sein. Genaueres müsse sich erst zeigen, Hintergründe seien noch nicht bekannt. Aktuell werde wegen des Verdachts eines Sexualdelikts ermittelt. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen, im nächsten Schritt müssten erst einmal weitere Zeugen vernommen werden, so der Sprecher.

Gaskocher löst Feuer aus, das aber schnell gelöscht wird

Davon abgesehen zieht die Polizeiinspektion Dinkelsbühl eine weitgehend positive Bilanz des AKF. Das Festival sei aus polizeilicher Sicht überwiegend störungsfrei verlaufen und keinerlei Rohheitsdelikte, wie Körperverletzungen oder Ähnliches verzeichnet worden. Es habe lediglich einige wenige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegeben, bei denen kleinere Mengen von Marihuana und Haschisch sichergestellt wurden.

Beim Brand eines Gaskochers auf dem Campingplatz am Freitagnachmittag war die Feuerwehr schnell zur Stelle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Zelt verhindern. Es wurde niemand verletzt.

11-Jähriger schleicht sich auf AKF in Wassertrüdingen

Ebenfalls am Freitagabend sei ein 11-jähriger Junge vom Sicherheitsdienst im Eingangsbereich aufgegriffen und der Polizei übergeben worden. Der Junge gab an, seine Mutter auf dem Festivalgelände verloren zu haben. Die Mutter wurde ausgerufen, erschien aber nicht. Letztlich stellte sich nach eingehender Befragung des Jungen heraus, dass seine Geschichte frei erfunden war, wie die Polizei schildert. Der Bub war ohne Wissen seiner Eltern von zu Hause ausgebüxt und wollte sich Zutritt zum Festival verschaffen. Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes nahm sich des Jungen an und übergab ihn an seine Eltern.

Der Samstag und auch der Sonntag mit Afrikamarkt seien ohne Probleme verlaufen. Von der Polizei Dinkelsbühl wurde heuer erstmals eine Festivalwache betrieben, die sich im Regionalpavillon zwischen Festivalgelände und Campingplatz, in unmittelbarer Nähe des Eingangs befand. Die Wache war temporär besetzt und habe sich aus Sicht der Polizei bestens bewährt. Die Festivalbesucher hatten bei Bedarf eine feste Anlaufstation, polizeiliche Sachbearbeitungen konnten zeitnah vor Ort durchgeführt werden. (jltr)