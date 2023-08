Erst Kirchweih, dann Abschied aus Wassertrüdingen

Die Kirchweih in Wassertrüdingen findet am kommenden Wochenende statt. So soll sie wieder belebt werden.

Anders als in vielen Gemeinden und Dörfern in der Hesselbergregion ist die Kirchweih in Wassertrüdingen aus dem öffentlichen Bewusstsein nahezu verschwunden. Gründe dafür sieht der evangelische Dekan Hermann Rummel in der Trennung von Volksfest und Kirchweih seit Mitte der 1950er Jahre und der unterschiedliche Kirchweihtermin. Die Weihe der Stadtkirche zur Heiligen Dreieinigkeit fand am zwölften Sonntag nach Trinitatis statt und liegt meist mitten in den Sommerferien. Aber für den Dekan gibt es die Kirchweih und sie ist wichtig – vor allem in diesem Jahr.

Im Mittelpunkt des Kirchweihgottesdienstes am Sonntag, 27. August, 10 Uhr, steht die Dankbarkeit, angesichts vieler Veränderungen. Dekan Hermann Rummel wird nach 19 Jahren als erster Pfarrer der Kirchengemeinde Wassertrüdingen am Sonntag, 24. September, bei einem festlichen Gottesdienst mit Regionalbischöfin Gisela Bornowski in den Ruhestand verabschiedet. Die Amtsgeschäfte als Dekan führt er aber weiterhin aus.

Pfarrer Joachim Nötzig aus Katzwang folgt auf Dekan Rummel

Zum 1. Advent wird Pfarrer Joachim Nötzig aus Katzwang die erste Pfarrstelle übernehmen und in die Dienstwohnung im Dekanatsgebäude neben der Stadtkirche einziehen. Diese Wohnung im Gebäudekomplex vom Haus der Kirche wird bis dahin fertiggestellt und gerechnet wird von Seiten der Kirchengemeinde, dass die Bauarbeiten am Haus selbst noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können.

Dringend benötigt werden die Räume für das neue Zentrum der Evangelischen Kirche im Herzen der Stadt, barrierefrei und zeitgemäß, so Dekan Rummel. Wie die Evangelische Kirchengemeinde bemüht sich in diesem Jahr auch die Werbegemeinschaft mit dem Freundeskreis Heimatschätze um eine Belebung der Kirchweih und veranstaltet erstmals einen kleinen Kirchweihauftakt am Freitag, 25. August, um 16 Uhr am Regionalpavillon. Die Gaststätten laden zum Kirchweihessen ein, die Familie Seebauer hat für Sonntagmittag eigene „Kirchweihschmankerl“ vorbereitet. Und ein Floh- und Trödelmarkt findet am Kirchweihsonntag, 27. August, im Bereich der Bahnhofstraße und Marktstraße statt.