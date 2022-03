Erste Bands fürs Afrika-Karibik-Fest in Wassertrüdingen stehen fest

Die Veranstalter planen mit einer kleineren Variante des Festivals. Es soll vom 14. bis 17. Juli auf dem Festivalplatz "Bürg" in Wassertrüdingen stattfinden.

Das Afrika-Karibik-Fest (AKF) soll nach zweijähriger Zwangspause in diesem wieder Jahr stattfinden. Geplant ist das Festival vom 14. Juli bis 17. Juli, und zwar auf dem ursprünglichen Festivalplatz „Bürg“. Kulturschaffende, Künstler, Bands und die Festivalmacher hatten in den vergangenen zwei Jahren eine regelrechte Durststrecke.

Afrika-Karibik-Fest 2022: Was bislang geplant ist

Wegen der Pandemie mussten viele geplante Festivals abgesagt werden. Aber für dieses Jahr rechnet Michael Harich aus dem Veranstaltungsquartett des AKF fest mit einer Durchführung des in der gesamten Region beliebten Musik-Spektakels. "Wir planen eifrig und sind zuversichtlich", sagt Harich in einem Gespräch. Auch der Vorverkauf habe wieder angezogen, angesichts des bevorstehenden milden Wetters und gesetzlicher Lockerungen in der Pandemie.

Werbung für das viertägige Festival laufe derzeit nur auf den sozialen Medien und dennoch schätzt der Festivalmacher bisher rund 2000 verkaufte Karten. Alle Karten aus den beiden „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 haben nach wie vor Gültigkeit. Die Besucherzahl für das Festivalgelände am Volksfestplatz in Wassertrüdingen soll allerdings nach aktueller Planung auf 5000 Gäste begrenzt werden. Der Zelt- und Campingplatz wird sich auf den Wiesen bis zum Wassertrüdinger Freibad erstrecken.

Tagesgäste können auf dem für die Gartenschau angelegten Großparkplatz die Autos abstellen. Welche Bedingungen für den Zugang zum Festivalgelände vorgegeben werden, könne zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Es gelten die im Juli gesetzlichen Vorgaben, führt Michael Harich aus. Ein Hygienekonzept wird aber vom Veranstalter ausgearbeitet.

Fällt das Festival erneut aus, wird es für die Organisatoren problematisch

Sollte das Festival nicht stattfinden können, dann werden die großen Festivalorganisatoren enorme Probleme bekommen, ist sich Harich sicher. Er arbeitet derzeit wieder in seinem erlernten Beruf als Heilerziehungspfleger und hat eine Ausbildung zum Naturgartenprofi begonnen. Günter „Bommel“ Wager, der für die Verpflichtung der Bands und das Musikprogramm zuständig ist, hat seinen Beruf als Schreiner und Heather Donaldson und Flippo Riedel hatten im süddeutschen Raum eine vegane Kochschule aufgebaut, die aber wegen der Pandemie immer wieder schließen musste. Nicht nur dieses Quartett freut sich auf Mitte Juli in Wassertrüdingen, sondern alle Fans der fröhlichen und lockeren Musik beim Afrika-Karibik-Fest.

Sicher zugesagt hat die kalifornische Band „Groundation“ mit dem charismatischen Sänger Harrison Stafford, dazu wird die deutsche Pop-Band „Bukahara“ kommen und „Miwata“ sowie einige Überraschungsgäste. Das Organisationsteam hat dazu wieder ein buntes Rahmenprogramm mit Yoga und musikalischen Gästen auf der Nebenbühne eingeplant.

Das Festival startet am Donnerstag, 14. Juli, und geht bis Sonntag, 17. Juli, an dem auch der beliebte „Afrika-Markt“ stattfindet. Tickets im Vorverkauf gibt es auch im Museum Fluvius in Wassertrüdingen unter der Telefonnummer 09832/682215 oder im Internet unter www.afrika-karibik-fest.de.