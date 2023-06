Glück gehabt: Tretrollerfahrer kollidiert in Wassertrüdingen mit Bus

Ein kleiner Junge achtet in Wassertrüdingen nicht auf eine rote Ampel und fährt mit seinem Tretroller auf die Straße. Ein Busfahrer reagiert gerade rechtzeitig.

"Glück im Unglück" hat ein siebenjähriger Bub gehabt, als er am Dienstag gegen 11.15 Uhr die Lentersheimer Straße in Wassertrüdingen überqueren wollte und dabei mit einen Omnibus zusammenstieß.

An einer Fußgängerampel passierte der Siebenjährige mit seinem Tretroller trotz roter Ampel die Straße. Ein herannahender Busfahrer, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Lentersheim fuhr, konnte das Kind erst im letzten Moment erkennen. Der Bub hatte sich zwar vor dem Bus, jedoch versteckt hinter einem entgegenkommenden Pkw, auf die Fahrbahn bewegt.

Der Busfahrer reagierte schnell und machte eine Vollbremsung, konnte aber trotzdem einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so die Polizei weiter. Der Aufprall schleuderte den Tretrollerfahrer auf die Fahrbahn. Glücklicherweise erlitt er dabei nur Verletzungen leichterer Art, wie es im Polizeibericht heißt. Der Busfahrer und zwei im Bus sitzende Kinder blieben unverletzt. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. (AZ)