In Wassertrüdingen entsteht eine Tagespflege samt 28 Wohnungen

Vor zweieinhalb Jahren begann die AWO mit dem Bau einer Tagespflege in Wassertrüdingen, in einem Jahr soll das Gebäude fertig sein. Was das Projekt kostet.

In rund einem Jahr wird mit der Fertigstellung des Gebäudekomplexes für Seniorenwohnen und Tagespflege der Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Dinkelsbühler Straße in Wassertrüdingen gerechnet, nun wurde schon einmal das Richtfest gefeiert. Die Vorstände Thomas Bauer und Christoph Jäger vom Kreisverband Mittelfranken-Süd aus Schwabach eröffneten den Festakt und hießen die Mitarbeiter des benachbarten Senioren- und Pflegeheims der AWO, Nachbarn, politische Vertreter mit Bürgermeister Stefan Ultsch an der Spitze sowie alle am Bau beteiligten Firmenvertreter und Planer willkommen.

Für ein zukunftsweisendes Bauprojekt ist laut Thomas Bauer mit dem Richtfest ein entscheidender Baufortschritt erreicht worden, wofür vor allem den Handwerkern und dem Generalunternehmer, der Neuendettelsauer Firma Dieter Beil, der Dank gelte. Die Handwerker haben ein Bauwerk in enormer Zeit geschaffen: Vor zweieinhalb Jahren wurde begonnen und in einem Jahr rechnet Thomas Bauer mit der Fertigstellung. Im Erdgeschoss wird künftig eine Tagespflege mit 17 Plätzen Raum finden, dazu Gemeinschaftsräume, zwei Wohnungen und Sozial- und Lagerräume. In den weiteren Stockwerken entstehen 28 barrierefreie Wohnungen.

Tagespflege-Bau in Wassertrüdingen mit KfW-40-Baustandard

Die Gesamtinvestition wurde auf acht Millionen Euro beziffert. Nachhaltigkeit stehe an oberster Stelle, führte Bauer aus, denn in unmittelbarer Nähe sorgt eine Biogasanlage für die Wärmeversorgung und ein Baustandard nach KfW 40 werde eingehalten. Vorstand Bauer schloss seine Ansprache mit Dank an alle am Bau eingebundenen und tätigen Mitarbeiter der Firmen, Planungsbüros und Genehmigungsbehörden. Firmenchef Dieter Beil hob hierbei die enorm kurze Bearbeitungszeit des Landratsamts Ansbach von nur fünf Monaten für das Gesamtprojekt lobend heraus. Beil dankte der Stadt Wassertrüdingen für das offene Ohr und die Unterstützung des Bauprojekts.

Laut Bürgermeister Stefan Ultsch bot sich das Gelände als Bauplatz unmittelbar neben der bestehenden Einrichtung aus Synergieeffekten an. Den Richtspruch für das Haus und für den Bauherrn, für den Sachverstand der Architekten, Planer und Bauarbeiter und für ein glückliches Leben der künftigen Nutzer, sprach Polier Thomas Fichtner vom Gerüst. Nach dem Richtspruch fand traditionell ein Bonbon-Regen statt.

Interessierte können sich am, Dienstag, 19. September, bei einem Informationstag in das künftige Seniorenwohnen an der Dinkelsbühler Straße 34 selbst ansehen und ab 14 Uhr einen Eindruck von den Räumlichkeiten gewinnen. Sie erhalten Einblick in die zur Miete oder Kauf stehenden Wohnungen und welche Leistungen im Bereich der Tagespflege, des ambulanten Dienstes oder dem offenen Mittagstisch angeboten werden.