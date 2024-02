Ist ein Mann unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen?

Die Polizei trifft bei einem Auto im Straßengraben einen betrunkenen Mann an. Die Beamten vermuten, dass er das Fahrzeug gefahren hat, sucht aber Zeugen.

Der Polizei in Dinkelsbühl wurde am Samstag gegen 4.25 Uhr mitgeteilt, dass in der Opfenrieder Straße in Wassertrüdingen ein Pkw im Straßengraben liegen würde. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes trafen die Beamten nach eigenen Angaben einen 45-jährigen Mann vor Ort an, der stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille.

Aufgrund der Angaben eines unbeteiligten Zeugen gilt der Mann als dringend tatverdächtig das genannte Fahrzeug unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken geführt zu haben, obwohl er dazu nicht mehr in der Lage war. Daher wurde im Krankenhaus von Dinkelsbühl eine Blutentnahme durchgeführt, um den genauen Alkoholisierungsgrad gerichtsverwertbar durch eine Blutuntersuchung feststellen zu lassen.

Zudem stellte sich noch heraus, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ob ein Fremd- oder Eigenschaden durch das Abkommen von der Fahrbahn verursacht wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 09851/57190 mit der Polizei in Dinkelsbühl in Verbindung zu setzen. (AZ)