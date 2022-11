Kripo findet mutmaßliche Einbrecher zu Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim in Wassertrüdingen war im September eingebrochen worden. Jetzt verkündet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Im September 2022 waren zunächst Unbekannte in ein Vereinsheim in Wassertrüdingen eingebrochen und hatten dort unter anderem einen Laptop entwendet. Die Kriminalpolizei Heilbronn konnte nun im Rahmen anderweitiger Ermittlungen wegen einer Einbruchserie im Bereich Baden-Württemberg bei einem 20-jährigen Tatverdächtigen auch das Diebesgut aus dem Einbruch in Wassertrüdingen sicherstellen, wie es im Pressebericht heißt.

Der Mann sowie eine 42-jährige mutmaßliche Mittäterin säßen bereits in Untersuchungshaft. Ermittlungen gegen weitere Tatverdächtige würden noch geführt, so die Polizei. (AZ)

