Leuchten werden bei Afrika-Karibi-Fest gestohlen

Beim AKF in Wassertrüdingen wurden mehrere Lampen gestohlen, wie die Polizei schildert. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Bereits am vorvergangenen Wochenende zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Montag, 14 Uhr, sind laut Polizei auf dem Gelände des Afrika-Karibik-Festes vier LED-Akkuleuchten entwendet worden. Die Lampen hätten sich an Zeltstützen auf dem Boden befunden. Durch den Diebstahl entstand dem Geschädigten ein Schaden in Höhe von rund 3100 Euro. Die Polizei Dinkelsbühl erhofft sich Hinweise, die zum Auffinden der Akku-Leuchten führen. Diese werden unter Telefon 09851/57190 entgegengenommen. (AZ)

