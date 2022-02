Mann beleidigt Tankwart nach Aufforderung zum Masketragen

Der Mann soll erst gesagt haben, er habe eine Befreiung für die Maske. Dann beleidigte er laut Polizei den Tankwart in Wassertrüdingen.

Die Polizeiinspektion (PI) Dinkelsbühl ermittelt, nachdem ein Mann einen Tankwart beleidigt hatte, weil dieser auf das Tragen einer Maske aufmerksam machte. Der Fall soll sich am Donnerstag gegen 18.35 Uhr in einer Tankstelle in Wassertrüdingen zugetragen haben. Der Mann wurde vom Angestellten darauf hingewiesen, dass er doch die Maske aufsetzen solle.

Dieser jedoch gab an, er brauche keine Maske, da er eine Befreiung habe. Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde der Tankwart von dem Mann beleidigt. Weitere Details sind nicht bekannt. Von der PI Dinkelsbühl wurden Ermittlungen aufgenommen wegen des Vorwurfs der Beleidigung und eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz. Da die Tankstelle videoüberwacht ist, dürften die Ermittlungen bezüglich des Mannes erfolgreich sein, so die Polizei. (AZ)