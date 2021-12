Mann fährt mit knapp zwei Promille Auto

Ein Autofahrer wird von einer Polizeistreife in Wassertrüdingen angehalten. Bei der Verkehrskontrolle fallen den Polizisten Ausfallerscheinungen auf.

Ein 54-jähriger Mann ist in Wassertrüdingen betrunken Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, stoppte eine Streife am Donnerstagabend den Sportwagen des Mannes in der Dinkelsbühler Straße. Bereits als das Autoangehalten wurde, soll der Fahrer erhebliche Ausfallerscheinungen gezeigt haben, deren Ursache den Beamten nicht sofort klar war.

Polizisten beschlagen Führerschein in Wassertrüdingen

Der 54-Jährige musste einen Alkoholtest machen – mit einem Ergebnis von knapp 2 Promille. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein noch vor Ort. (AZ)