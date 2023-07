Minderjährige mit Waffen lösen Polizeieinsatz in Wassertrüdingen aus

Drei Minderjährige lösen einen Polizeieinsatz aus. Polizisten stellten Pistolen sowie ein Sturmgewehr sicher. Das Trio wollte damit im Oettinger Forst spielen.

Weil sie mit Waffen spielen wollten, haben drei Jugendliche einen Polizeieinsatz in Wassertrüdingen ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, meldete am Dienstag gegen 18.30 Uhr eine besorgte Anwohnerin am Weinbergweg mehrere Jugendliche auf der Straße. Sie waren laut der Frau in Tarnkleidung und trugen Waffen mit sich. Eine Streife der Polizei Dinkelsbühl war unmittelbar danach vor Ort.

Die Beamten stellten in der Marktstraße, vor dem Oberen Tor, drei junge Männer fest, die täuschend echt aussehende Softair-Waffen mit sich trugen. Bei dem Trio handelte es sich um zwei 14-Jährige und einen 13-Jährigen. Sie gaben den Polizisten gegenüber an, dass sie in den Oettinger Forst wollten, um dort zu spielen. Den Jugendlichen war offenbar nicht bewusst, dass das Führen von sogenannten "Anscheinswaffen" in der Öffentlichkeit verboten ist.

"Anscheinswaffen" können auch die Polizei täuschen

Laut dem Waffengesetz sind "Anscheinswaffen" Gegenstände, die echten Schusswaffen in Größe und Aussehen stark ähnlich sehen. Das gilt unabhängig davon, ob solch eine Waffe tatsächlich existiert. Diese nachgebauten Waffen können auch von Polizeibeamten auf den ersten Blick nicht als solche erkannt werden. Im Einsatzfall wird deswegen immer davon ausgegangen, dass es sich um echte und somit gefährliche Waffen handelt.

In Wassertrüdingen schätzten die Beamten die Gefahrenlage korrekt ein. Sie stellten mehrere Pistolen sowie ein Sturmgewehr sicher. Gegen die beiden 14-Jährigen leitete die Polizei ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit ein. Die Beamten übergaben die drei Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten. (AZ)