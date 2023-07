Neue Festival-Area beim Afrika-Karibik-Fest 2023 in Wassertrüdingen

Zum 15. Mal steigt vom 13. bis 16. Juli das Afrika-Karibik-Fest in Wassertrüdingen. Die Organisatoren präsentieren einen neuen Nachhaltigkeits-Bereich.

Ein buntes Festival mit zwei Bühnen, entspannter Reggae-Musik, einem Afrika-Karibik-Kunsthandwerkermarkt und eine neue Festival-Area unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit wird bei der 15. Auflage des Afrika-Karibik-Festes (AKF) ab Donnerstag, 13. Juli, bis Sonntag, 16. Juli geboten. Das AKF soll ab jetzt wieder regelmäßig stattfinden, verspricht das Organisationsteam um Michael Harich. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause und dem Neustart im vergangenen Jahr mit knapp 5000 Fans, wird der Festival-Grundsatz „Respect Mother Nature“ mit einer neuen Area zum Thema Nachhaltigkeit gestärkt.

In einem „Respect-Garden“ finden Vorträge, Workshops und Gesprächstreffen statt und vegane und biologische Speisen und Getränke werden angeboten. Im Rahmenprogramm ist für Sonntag Poetry Slam ab 14.30 Uhr, geplant, Yoga wird vormittags angeboten und Vorträge zum Klimawandel, zu veganem Leben, zu emotionaler Krisenbewältigung oder bewusster Ernährung. Chillout-Musik gibt’s abends im „Respect Garden“.

Das ist das Programm beim AKF 2023 in Wassertrüdingen

Musikalischer Höhepunkt auf der Hauptbühne ist der sizilianisch-jamaikanische Sänger und Musiker "Alborosie", der als einer der meist Gehörtesten Reggaekünstler beschrieben wird. Mit der Band "Clan Shengen" wird "Alborosie" am Samstag, 15. Juli, ab 21.15 Uhr als Headliner des diesjährigen Festivals auftreten. Der zweite Hauptact des Festivals ist das Duo "Mono & Nikitaman". Monika Jaksch und Nick Tilstra aus Berlin sorgten bei ihren bisherigen vier Auftritten am AKF für Begeisterungsstürme und auch in diesem Jahr werden sie am Freitag, 14. Juli, ab 23.30 Uhr für einen Schmelztiegel der Emotionen sorgen. Sie feiern nach 1500 Auftritten ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit der diesjährigen Abschiedstour und wollen ab kommendem Jahr ihr musikalisches Projekt ruhen lassen, gaben sie auf der Internetseite bekannt.

Das Musikprogramm auf der Hauptbühne beginnt am Freitag, 21. Juli, um 16.45 Uhr mit „Kommando Walter“, dem Zweitplatzierten des Musikwettbewerbs aus dem vergangenen Jahr. Danach folgt die Gruppe „Greeen“ und ab 21 Uhr tritt Hans Söllner mit seiner Band „Bayaman Sissdem“ auf. Am Samstag, 15. Juli, startet um 12.30 Uhr der stimmgewaltige Afro-Reggae-Sänger „I Finton“, darauf folgen die Bands „Raum 27“, das achtköpfige Ensemble von „The Magic Mumble Jumble“ und „Che Sudaka“ bis 20.15 Uhr. Nach „Alborosie“ wird Samstagnacht ab 23.30 Uhr die im AKF bekannte Band „Orange“ spielen.

Markt beim Afrika-Karibik-Fest findet am Sonntag statt

Das sonntägliche Musikprogramm beginnt ab 12 Uhr und schließt gegen 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es online unter www.afrika-karibik-fest.de. Der bei der heimischen Bevölkerung beliebte Afrika-Markt am Sonntag, 16. Juli, beginnt ab 11 Uhr. Das Tagesticket hierfür ist an der Kasse erhältlich, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Während des Markts wird ein buntes Programm mit Zirkusshow, Trommeln, Schminken, Musizieren, Kamelreiten und vielen weiteren Attraktionen geboten.

