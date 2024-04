Patrice tritt auf dem AKF in Wassertrüdingen auf

Das Afrika-Karibik-Fest wird vom 27. bis 30. Juni gefeiert. Neu in diesem Jahr ist das Angebot auf dem "Respectival", wie der Camping-Bereich nun heißt.

Das 16. Afrika-Karibik-Fest (AKF) in Wassertrüdingen steht vor der Tür: vom 27. bis 30. Juni geht das bunte Festival geht in eine neue Runde. Neben den beiden Bühnen und dem beliebten Kunsthandwerkermarkt wird es zum zweiten Mal der sogenannte "Respect Garden" geben. Mit der Fülle an Angeboten auf, sowie interaktiven Möglichkeiten neben der Bühne wird eine ruhige Atmosphäre außerhalb des Hauptveranstaltungsorts geboten, die jeden Besucher dazu einlädt, sich in diesem schattigen Bereich eine Pause zu gönnen. Dort finden Besucherinnen und Besucher neben musikalischen Auftritten auch Poetry Slams, Märchenerzähler, unser Kinderprogramm und unsere beliebten Yoga-Kurse.

Ganz neu ist die Campingplatz-Area, die jetzt unter dem Namen Respectival läuft. Mit musikalischen Höhepunkten bis hin zu Flunkyball-Turnieren beginnt hier schon am Donnerstag das Festival so richtig!

Diese Bands gibt es auf dem Afrika-Karibik-Fest 2024 zu hören

Auch musikalisch gibt es wieder viel zu entdecken: Die Veranstalter haben laut einer Mitteilung ein abwechslungsreiches Programm mit lokalen Musikgrößen und international bekannten Bands, Künstlern und Künstlerinnen auf die Beine gestellt. So ist "Patrice", der vor genau zehn Jahren schon auf dem AKF war, einer der beliebtesten und erfolgreichsten Reggae-Acts Deutschlands.

Ein weiterer Höhepunkt ist "Dubioza Kolektiv" aus Bosnien und Herzegowina. Die Band sticht mit ihrem einmaligen Musikstil heraus: mit Mischungen aus Reggae, Ska, Punk und lokalen Balkan-Geschmäcken und kritisch-provokanten Texten haben sie schon mehrere internationale Erfolge erzielt. Auch "Dota" ist eine der namhaften Bands. Wer nicht zum ersten Mal auf der AKF-Bühne steht, ist "Jamaram", die schon auf den Bühnen Europas, Afrikas und Südamerikas mit ihrer Live-Show überzeugen konnten.

Der Sänger der Irie Révoltés steht beim AKF in Wassertrüdingen auf der Bühne

Auch "Mal Élevé", einer der "Irie Révoltés" Sänger, "Ganjaman", der nicht nur als Artist auf der Bühne steht, sondern während des gesamten Festivals die Moderation der Hauptbühne übernimmt. Auch "The Magic Mumble Jumble" sind dabei, die 2023 ihre Show zur Tanzparty gemacht haben, sie sind auf dem AKF keine Unbekannten.

Auch die Hauptbühnen-Acts "Il Civetto", die mit ihrem neu erschienenen Album in den deutschen Charts waren, die Reggae-Band "Marley's Ghost" und die energiegeladenen "Malaka Hostel", sowie "Gankino Circus", die am Festivalsonntag mit ihrer Show überzeugen werden, sorgen bereits für Vorfreude bei den Besuchern.

Tickets sowie alle Infos und Neuigkeiten rund um das Festival gibt es auf www.akf-festival.de sowie auf den Social-Media Kanälen. (AZ)